Ruud Brood nieuwe trainer van TOP Oss

Brood fungeerde in het verleden drie jaar als assistent van Phillip Cocu bij PSV. Het meeste succes had hij als zelfstandig hoofdtrainer van RKC Waalwijk en NEC. Met die twee clubs promoveerde hij naar de Eredivisie. Verder werkte hij in het verleden bij NAC. Roda JC, Heracles, Helmond Sport en ADO Den Haag. Bij die laatste club werd hij in februari 2022 door de nieuwe eigenaar op non-actief gezet. Sindsdien wachtte hij op een nieuwe club.

Brood is bij TOP Oss de opvolger van Klaas Wels, die zich vorige week om privé-redenen terugtrok. Bij zijn aantreden verklaarde Brood perspectief te zien om de club die de laatste jaren een marginale rol speelde naar een hoger plan te tillen. Sinds de promotie van Almere City is TOP Oss de enige betaalde club die nooit in de Eredivisie uitkwam.