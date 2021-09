Max Verstappen raakt WK-leiding ondanks knappe inhaalrace kwijt aan Lewis Hamilton

Verstappen begon op het circuit aan de Zwarte Zee vanwege een motorwissel als laatste. In de eerste helft van de race slaagde de bijna 24-jarige Limburger erin om met rasse schreden naar voren te rijden. Hij kreeg de als vierde gestarte Hamilton zelfs even in beeld, maar na de pitstops bleek de regerend wereldkampioen een tandje te snel.

Door regen in de slotfase werd het veld echter nog flink opgeschud, waardoor Verstappen vanaf de zevende plek kon opschuiven naar het podium en zodoende de schade kon beperken.

Ferrari-coureur Carlos Sainz dook als eerste bocht één. Polesitter Lando Norris van McLaren hernam in het eerste deel van de race de leiding weer. Ⓒ EPA

Lando Norris, die van pole was gestart, raakte in de natte slotfase de leiding kwijt, omdat hij in tegenstelling tot Hamilton en Verstappen weigerde over te stappen op natweerbanden. De dappere Brit van McLaren viel uiteindelijk ver terug, waardoor Ferrari-coureur Carlos Sainz nog derde kon worden.

Door de zege van Hamilton blijft de Russische hegemonie van Mercedes in stand. Sinds 2014 werd de race op het Sochi Autodrom steevast gewonnen door een Mercedes-coureur. Het was voor Hamilton bovendien zijn 100e overwinning in de Formule 1.

Een beeld van de start: met rechtsonder Max Verstappen, die binnendoor moest in bocht één, maar uiteindelijk wel drie plekke won in de openingsronde. Ⓒ REUTERS

Nachtmerrie-scenario

Verstappen kende een prima begin van de race. In de eerste ronde maakte hij direct drie plaatsen goed. Hamilton kende een mindere start. Hij viel vanaf de vierde plek terug naar de zesde positie.

Enkele ronden na de start leek zich voor Verstappen het nachtmerrie-scenario te voltrekken, toen de Red Bull-coureur voor zich de Mercedes van Valtteri Bottas zag opdoemen. De Fin was vanwege een wissel van een beschadigde motor ook in het achterveld gestart. Daartoe was door de leiding van Mercedes besloten, omdat het natuurlijk mooi meegenomen was dat Bottas Verstappen op deze manier misschien een beetje kon ophouden. In de zesde ronde toonde de Nederlander echter zijn klasse en ging hij met speels gemak voorbij aan de zwarte Mercedes-bolide van Bottas.

Ook in Rusland kon Max Verstappen rekenen op de nodige steun. Ⓒ HH/ANP

Pitstop

Verstappen reed vervolgens gestaag naar de kop van het veld toe. In de 16e ronde lag hij zesde, al was dat mede het gevolg van de vroege(re) pitstops van enkele voorgangers. Hamilton reed ondertussen rond op plek drie.

Beide kemphanen doken in de 27e ronde tegelijkertijd naar binnen voor nieuwe banden. Ze vielen terug naar de respectievelijk negende en dertiende plek. Op zijn verse banden kreeg Hamilton de smaak te pakken. Vrij simpel liep de regerend wereldkampioen in op koploper Norris. De jonge Engelsman had de leiding op dat moment weer hernomen, nadat Sainz in de eerste rond aan hem was voorbijgesneld.

De voorsprong van Hamilton op Verstappen, die luttele seconden was, groeide eveneens snel. De Nederlander leek genoegen te moeten nemen met een zevende plek, tot de regenbui in de slotfase alles op zijn kop zette. Verstappen dook op een goed moment naar binnen voor intermediates en schoof uiteindelijk nog op naar de tweede plek.

Turkije

De volgende race vindt over twee weken plaats in Turkije. Vorig jaar ging de overwinning op Istanbul Park naar Hamilton, die toen bovendien zijn zevende wereldtitel in de wacht sleepte. Verstappen eindigde als zesde.

Bekijk hier alle Formule 1-statistieken.