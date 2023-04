’Mourinho gaat hetzelfde doen als in finales tegen Ajax en Feyenoord’

„Na de halve finale tegen Ajax in de beker komt een week later direct de kwartfinale van de Europa League tegen het AS Roma van José Mourinho. In die twee duels gaat Mourinho hetzelfde doen als in de finale van de Conference League en als in de Europa League-finale tegen Ajax. Lange ballen spelen op de spits en alleen maar wachten op een foutje.

Ik heb me bij de finale tegen Feyenoord in Tirana kapot geërgerd aan de manier waarop hij AS Roma met toch zoveel goede spelers liet voetballen. Ik zat toevallig vlak achter de dug-out van Mourinho en zag hoe hij zijn spelers instrueerde.

Dan hoop je dat zo’n speelstijl, een soort anti-voetbal, wordt afgestraft. Arne Slot zal ondanks die ervaring Feyenoord op z’n eigen manier laten spelen. En dat moet hij ook doen. Het is de allerbeste manier van voetballen die Slot erin heeft gebracht bij zijn ploeg. Feyenoord is nu sterker dan vorig jaar. Alles is in de speelstijl nóg duidelijker en daardoor heeft Feyenoord meer wapens in het elftal. Ik denk echt dat Feyenoord daardoor het verschil kan maken tegen AS Roma.”

