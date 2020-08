Eerbetoon verongelukte Anthoine Hubert bij GP van België

Hubert reed met nummer 19 in de Formule 2. Hij overleed aan de gevolgen van een zware crash in de race op Spa-Francorchamps in België op 31 augustus vorig jaar. Het pas 22-jarige racetalent wilde een wegglijdende auto voor hem ontwijken en reed hard in de omheining. De achterop komende Amerikaan Juan Manuel Correa knalde vol op hem. De bolide van Hubert brak doormidden.

De Formule 2 maakte ook bekend dat in nagedachtenis van Hubert het nummer 19 voortaan niet meer gebruikt zal worden in de Formule 2. De Monegask Charles Leclerc won vorig jaar de race in de Formule 1 op het circuit in de Belgische Ardennen. Hij was goed bevriend met Hubert. „Het valt niet mee hier weer te zijn. Ik weet dat hij dit hele weekeinde in onze gedachten zal zijn”, zei de Ferrari-coureur.