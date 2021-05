Fransman Victor Lafay pakt fraaie solozege in Giro d’Italia, Attila Valter behoudt roze

Victor Lafay (r, in het rood-wit) sleurt aan kop. Ⓒ ANP/HH

GUARDIA SANFRAMONDI - De achtste etappe in de Giro d’Italia is - zoals vooraf al gedacht - gewonnen door een vluchter. De Fransman Victor Lafay (Cofidis) bleek de sterkste in de slotfase in de rit over 170 km van Foggia naar Guardia Sanframondi.