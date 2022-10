Red Bull-teambaas Horner slaat keihard terug naar Ferrari en Mercedes

Zo stelt Toto Wolff (Mercedes) dat Red Bull al maanden wordt onderzocht en Laurent Mekies (Ferrari) dat de FIA krachtig moet optreden, als blijkt dat teams de budget cap niet hebben gerespecteerd.

Horner neemt op zaterdag in Singapore geen blad voor de mond. ,,Dit zijn lasterlijke uitspraken. Ik heb geen idee waar ze hun informatie vandaan halen. Het zijn fictieve claims. Het is geen toeval dat dit naar buitenkomt, juist nu Max Verstappen zijn tweede wereldtitel kan winnen. Hoe komen zij aan deze kennis? Dit is iets vertrouwelijks tussen teams en de FIA. De FIA zegt zelf in een statement dat zij hun proces nog niet hebben afgerond. Het is absoluut onacceptabel wat hier gebeurt. Lasterlijk voor ons, voor de merken en ook voor de Formule 1. We praten niet over het fenomenale seizoen van Max Verstappen, maar over het budgetplafond. Het gaat alle perken te buiten.”

De teambaas van Red Bull stelt nogmaals dat het huishoudboekje dat in maart is ingediend volgens hem en de accountants onder het plafond bleef. ,,En daar sta ik nog honderd procent achter. Het zijn complexe regels en 2021 was het eerste jaar met een budgetplafond. Hopelijk kan het proces de komende jaren sneller zijn. De cijfers zijn in maart ingediend, in juni zouden de onderzoeken zijn afgerond, maar het is nu al oktober. We wachten nu op de uitkomst. Wij hebben er vertrouwen in dat we voldoen aan de regels.”

Autosportfederatie FIA komt naar verwachting komende woensdag, in aanloop naar de Grand Prix van Japan, met de cijfers. Volgens de geruchten zouden Red Bull en Aston Martin de teams zijn die het plafond hebben overschreden. De pijlen zijn vooral gericht op topteam Red Bull, omdat het bij een overtreding daar ook van zou profiteren in 2022 en 2023. Ook de kleinere teams stellen dat de FIA hard moet optreden, omdat het budgetplafond na jaren van overleg in het leven is geroepen om het veld dichter bij elkaar te krijgen.

In de reglementen staat dat wie de limiet overschrijdt met minder dan vijf procent (7,25 miljoen dollar in 2021) een boete riskeert of een vrij kleine, sportieve straf. Als er nog veel meer is uitgegeven, wordt gesproken over punten in aftrek in de constructeursstand en mogelijke andere financiële en/of sportieve straffen.

Volgens Ferrari-directeur Mekies zou zeven miljoen gelijkstaan aan zeventig engineers, al lijkt dat een wel heel optimistische schatting. Het is nu de vraag hoe de FIA gaat optreden, mocht er inderdaad sprake zijn van een overtreding van het reglement. Ook dat is vaak een kwestie van interpretatie. Zo werd in 2020 een geheime schikking getroffen met Ferrari, na geruchten over een ‘illegale’ krachtbron van de Scuderia in 2019.