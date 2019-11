Spurs, Man United en PSG concreet voor Onana

De Franse grootmacht en Engelse traditieclubs willen de keeper komende zomer tot een overstap verleiden. Drie maanden geleden zette Onana FC Barcelona en Paris Saint-Germain nog in de wachtkamer.

De belangstelling van de Premier League-clubs Spurs en United komt op een bijzonder moment, vlak voor de Champions League-ontmoeting tussen Chelsea en Ajax. Daardoor zullen op Stamford Bridge veel ogen zijn gericht op de Kat uit Kameroen, die heel vorig jaar en dit seizoen in Valencia zo veel indruk maakte in de Champions League.

Ajax heeft een transfersom tussen de 40 en 50 miljoen euro in gedachten voor Onana. De keeper, die in de zomer van 2015 voor drie ton van FC Barcelona werd overgenomen, staat in Amsterdam tot de zomer van 2022 onder contract.