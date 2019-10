Racevrouwen naar nieuwe oorden

Dit jaar, in het eerste seizoen van de W Series, was Assen op 20 juli de vijfde race. De seizoensafsluiting vond toen enkele weken later plaats op het Britse circuit Brands Hatch, waar Jamie Chadwick zich voor eigen publiek tot de eerste wereldkampioene in de W Series kroonde. Beitske Visser, de 24-jarige coureur uit Dronten, eindigde in de WK-stand als tweede.

De W Series is gekoppeld aan de DTM. De vrouwen rijden zes keer in het voorprogramma van dat Duitse toerwagenkampioenschap. Het seizoen begint eind mei op de nieuwe Igora Drive nabij Sint-Petersburg, ontworpen door de bekende Hermann Tilke, die ook heel wat circuits uit de Formule 1 tekende. Twee weken later rijden de vrouwen in Zweden, op het circuit dat voorheen bekend stond als de Scandinavian Raceway waar in de jaren 70 zes keer een Formule 1-race plaatsvond.

De kalender bestaat verder uit races op Monza (27 juni), de Norisring in Duitsland (11 juli), Brands Hatch (23 augustus) en het TT Circuit van Assen (5 september). Mogelijk komen daar nog wedstrijden bij. De top 12 van dit seizoen mag volgend jaar weer meedoen aan de W Series, de rest van het startveld wordt na enkele testdagen samengesteld.