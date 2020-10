Lastige uitduels voor Frenkie -en Luuk de Jong

De voetbalzaterdag in Spanje wordt voor een deel verzorgd door een aantal Nederlanders. Luuk de Jong en Karim Rekik trappen met Sevilla de dag namelijk af met een bezoekje aan Granada, de aankomende tegenstander van PSV in de groepsfase van de Europa League.

Het is vervolgens aan Bobby Adekanye - overgekomen van Lazio Roma - om met zijn nieuwe club Cádiz te stunten in de Spaanse hoofdstad. Het wordt een zware klus voor de Nederlander met Nigeriaanse roots om Real Madrid te verslaan.

Met het bord op schoot - in Spanje dan - is het tijd voor FC Barcelona. De formatie van trainer Ronald Koeman staat een lastige uitwedstrijd tegen Getafe voor de boeg. Het is onder andere aan Frenkie de Jong om zijn goede vorm te etaleren en de drie punten mee naar Catalonië te nemen.

Programma en uitslagen

13.00 uur: Granada CF - Sevilla

16.00 uur: Celta de Vigo - Atlético Madrid

18.30 uur: Real Madrid - Cádiz CF

21.00 uur: Getafe - FC Barcelona

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in La Liga