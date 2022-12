Premium Het beste van De Telegraaf

Korfbalster Marjolijn Schenk over horrorblessure: ’Er kwam een soort oerkracht vrij’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Marjolijn Schenk: „In deze tijd van het jaar is er gelukkig genoeg te genieten. Dat heb ik me wel gerealiseerd.” Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

KOOG AAN DE ZAAN - In maart van dit jaar sloeg voor Marjolijn Schenk het noodlot toe. Tijdens een wedstrijd ging de 26-jarige korfbalster naar de grond. Ze had meteen door dat ze voorlopig niet meer in actie zou komen, maar hield geen seconde rekening met drie botbreuken. Sterker nog, het duurde liefst vier dagen voordat ze zich in het ziekenhuis meldde…