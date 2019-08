AZ laat kansen liggen in Oekraïne

In Odessa - waar de wedstrijd werd afgewerkt, aangezien voor Marioepol een negatief reisadvies geldt - voerde Slot in zijn basisopstelling één wijziging door ten opzichte van afgelopen weekeinde, toen Fortuna Sittard met 4-0 opzij werd geschoven. De Noorse rechtsback Jonas Svensson was weer fit en keerde terug in de basis. Hij nam de positie van de trefzekere Japanner Yukinari Sugawara over. Aanwinst Jordy Clasie begon opnieuw op de bank.

Marioepol, vorig seizoen zesde in de Oekraïnse Eredivisie, had in de eerste helft vrijwel niets in te brengen tegen AZ. De Alkmaarders slaagden er alleen zelf ook niet in om iets klaar te spelen en dus gingen beide ploegen na 45 teleurstellende minuten met een 0-0 stand rusten.

In de tweede helft zette AZ aan en kreeg het meerdere grote kansen. Myron Boadu, tegen Fortuna nog uitblinker met een goal en een assist, had het vizer echter niet op scherp staan. In de 62e minuut had de spits dat wel en leek hij de 1-0 voor zijn rekening te nemen, maar voordat hij de bal al vallend binnen werkte, maakte hij hands en keurde de scheidsrechter de treffer af.

Even later werden nog twee gevaarlijke schoten van Thomas Ouwejan en Calvin Stengs gered door Marioepol-doelman Rustam Khudzhamov en eindigde het duel daarom zonder goals.