Scherp coronaprotocol Eredivisie ’om de competitie te waarborgen’

Een positieve test voorafgaand aan een duel in de Eredivisie kan behoorlijke nadelige gevolgen met zich meebrengen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De gezonde wedstrijdspanning voor een speelronde in het betaald voetbal heeft er door de verplichte coronatest een piekmomentje bijgekregen. Een positieve test kan op het laatste moment een streep halen door de ambities van trainers en spelers en kan daarmee een gevreesde scherprechter worden. „Maar we moeten ons wel realiseren dat het testen juist gebeurt om de continuïteit van de competitie te waarborgen. Daardoor kunnen we grote uitbraken in selecties voorkomen”, aldus Jan Bluyssen, manager wedstrijdzaken van de KNVB.