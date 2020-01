Schulting: ’Geniet ervan als iedereen naar mij kijkt’

Suzanne Schulting rust uit na een training. Ⓒ Timsimaging

DEBRECEN - Suzanne Schulting laat er in de kelder van het chique Divinus Hotel in het Hongaarse Debrecen geen enkel misverstand over bestaan. Zij is vanaf morgen de grote favoriete bij de Europese kampioenschappen shorttrack, en dat mag iedereen weten. Sterker nog, de druk die de favorietenrol met zich meebrengt, maakt de beste shorttrackster van de wereld alleen maar gretiger en gevaarlijker.