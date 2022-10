Juventus op rand van uitschakeling na blamage in Israël

Al na zeven minuten keek Juventus tegen een achterstand aan na een gelukkige treffer van Omer Atzili. Vlak voor rust werd het tot overmaat van ramp voor de Oude Dame 2-0 voor de Israëlische ploeg. Het was opnieuw Atzili die scoorde. Voor Maccabi is het nog maar de derde Champions League-zege uit de clubgeschiedenis.

Blessure Angel Di Maria

Nog meer tegenslag voor Juventus was de blessure Angel Di Maria. De Argentijn verliet in de 24e minuut met een pijnlijke grimas het veld. Voor Di Maria is het al de vierde keer dit seizoen dat hij geblesseerd raakt. Het is nog maar de vraag of hij fit geraakt voor het WK voetbal komende maand.

Na vier duels in de groepsfase heeft Juventus nog maar 3 punten, waardoor uitschakeling in de Champions League nabij is.

Later op de avond spelen in deze groep nog de koplopers Paris Saint-Germain en Benfica tegen elkaar.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Champions League.