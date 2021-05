Max Verstappen tweede na spannend bandengevecht met Lewis Hamilton

Verstappen begon uiterst voortvarend aan de Grand Prix van Spanje, waar hij in 2016 bij zijn debuut voor Red Bull direct zijn eerste Formule 1-zege in de wacht sleepte. In de eerste bocht nam hij op knappe wijze de leiding over van Hamilton, die voor de 100e keer van pole was gestart.

De keuze om een eens-stopper te proberen deed Verstappen echter de das om. Hamilton plande zijn tweede pitstop vroeg in en profiteerde in de slotfase van vers en sneller rubber. Zes ronden voor het einde heroverde hij de leiding, om die vervolgens niet meer af te staan.

Achter Hamilton, die zijn 98e GP-zege boekte, en Verstappen eindigde de Finse Mercedes-coureur Valtteri Bottas als derde. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez werd achter Ferrari-coureur Charles Leclerc vijfde.

Start

Zoals gezegd liet Verstappen er zondag geen gras over groeien. De Red Bull-coureur snelde na een goede start direct voorbij aan Hamilton, die hij in de eerste bocht de baas was door brutaal laat te remmen.

Max Verstappen verschalkt Lewis Hamilton in de eerste bocht na de start. Ⓒ AFP

In de achtste ronde werd na een uitvalbeurt van Yuki Tsunoda de safety car de baan opgestuurd. De Japanner van Toro Rosso kampte met mechanisch defect en strandde met zijn bolide op een gevaarlijke plek. Hamilton rook zijn kans, maar Verstappen bleef bij de herstart ijzig koel.

Pitstops

De eerste reeks pitstops veranderde weinig aan de situatie aan de kop van het veld. Verstappen dook in de 24e ronde als eerste naar binnen, Hamilton volgde vier ronden later. Ondanks een langzame stop van 4,2 seconden (een van de banden lag nog niet klaar) behield Verstappen de leiding. Hamilton was op de gele medium-band echter zo snel, dat hij binnen afzienbare tijd weer vlak achter de Limburger reed.

Mercedes opteerde vervolgens voor een alternatieve tactiek. In de 43e ronde riep het Hamilton voor een tweede keer naar binnen, terwijl Red Bull Verstappen liet door rijden in de hoop het tot het einde uit te zingen. De banden van de Nederlander werden echter minder en minder, waardoor Hamilton zich snel kon terugknokken.

Toen Verstappen zes ronden voor het einde voorbij werd gereden door Hamilton, zocht de Nederlander alsnog de pit op. Op volledig nieuwe banden ging Verstappen vervolgens succesvol op jacht naar het extra punt voor de snelste raceronde. Met de tweede plaats was dat het maximaal haalbare.