Roglic klaar voor Vuelta: ’Podium is leuk, maar ga voor de winst’

Roglic heeft in het verleden al laten zien dat hij een ronderenner is. Vorig seizoen werd hij bij de Tour vierde en dit jaar stond hij op het podium van de Giro. Nu hoopt de kopman van Jumbo-Visma dat hij wél de leiderstrui aan het eind van de rit mee naar huis mag nemen. „Het podium is leuk, maar dat heb ik bij de Giro al gehaald. Nu wil ik winnen en daar ga ik alles aan doen”, vertelt de Sloveense coureur in gesprek met Cyclingnews.

Roglic besloot dit jaar om de Ronde van Frankrijk aan zich voorbij te laten gaan, zodat hij zich volledig kon focussen op de Vuelta. „Ik ben er helemaal klaar voor”, zegt Roglic, die zaterdag als een van de topfavorieten voor de eindzege aan de Spaanse wielerronde begint. „Iedereen start op nul en elke etappe wordt een uitdaging en een gevecht.”

In Spanje wordt Roglic onder meer gesteund door ploegmakkers Steven Kruijswijk en George Bennett - die als extra kopman fungeren - en Robert Gesink, die in dienst zal rijden van het drietal. „Ik rij voor het eerst de Vuelta, maar we hebben een ijzersterk team en ik kijk ernaar uit om te beginnen.”

Zaterdag gaat de 74e editie van de Ronde van Spanje van start met een ploegentijdrit. De rittenkoers eindigt op 15 september in Madrid.