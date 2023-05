Oscar Rodriguez moet Ronde van Italië verlaten VIDEO Movistar-renner maakt gigantische klap tegen huis in Giro

Oscar Rodriguez Ⓒ Twitter

Alsof de kwalijke valpartij van roze trui Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart en Primoz Roglic nog niet erg genoeg was. In diezelfde afdaling verloor Oscar Rodriguez (Movistar) iets verder na een licht contact met iemand van Trek-Segafredo zijn controle over het stuur. De Spanjaard knalde pardoes tegen de zijgevel van een huis aan. Ondanks dat zijn ploeg snel bij hem was, zien we ook Rodriguez niet meer in deze Giro.