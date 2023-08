Lars Veldwijk betrapt op rijden onder invloed in Zuid-Korea

Lars Veldwijk lijkt zijn langste tijd bij het Zuid-Koreaanse Suwon City te hebben gehad. De 31-jarige Nederlander is maandagochtend betrapt op het rijden onder invloed. „De club heeft de Koreaanse voetbalbond op de hoogte gebracht en is van plan om maatregelen te nemen”, schreef Suwon City in een verklaring.

Lars Veldwijk. Ⓒ ANP/HH