Premium Het beste van De Telegraaf

Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper en Niki Terpstra over schande, drama en heroïek in Parijs - Roubaix Nederlandse wielerhelden over gehate Hel van het Noorden: ’Meedogenloos’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Bernard Hinault, met Hennie Kuiper in zijn wiel, sleurt aan kop van het peloton. Ook in de editie van 1982 is het vreselijk afzien voor de renners in Parijs-Roubaix. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

„Ik haat deze wedstrijd”, zei Bernard Hinault na zijn enige zege in Parijs-Roubaix (1981). l’Enfer du Nord, oftewel De Hel van het Noorden, dankt zijn naam aan het door de Eerste Wereldoorlog verwoeste landschap en aan de helse pijnen die renners ervaren wanneer ze over de kasseien dokkeren. De eerste editie in 1896 kende een bizar verloop en dat zou niet de laatste keer zijn. De Nederlandse wielericonen Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper en Niki Terpstra ervoeren euforie, maar vertellen ook over hoe Satan zijn vloek over hen uitsprak.