Dylan Groenewegen oppermachtig naar ritzege in Saudi-Arabië

Een poging weg te blijven door de Spanjaard Peio Goikoetxea strandde een kleine 15 kilometer voor de finish. De Duitser John Degenkolb viel daarna vooraan weg door een lekke band, een valpartij anderhalve kilometer voor de streep zorgde voor een verdere schifting.

Groenewegen werd perfect ’afgezet’ door zijn Sloveense ploeggenoot Luka Mezgec. Cees Bol was de tweede Nederlandse wielrenner op de zevende plaats. Voor de 29-jarige Amsterdammer was het zijn eerste zege sinds de ritwinst in de Arctic Race of Norway in augustus. „We waren heel gemotiveerd om ons meteen te laten zien. In voorbereiding op dit seizoen hebben we veel sprints geëvalueerd met videobeelden. Daar leer je van, ook van de dingen die misgingen”, vertelde Groenewegen, die met zijn ploeg bij het achterhalen van de vluchter hulp had gekregen van Team DSM. Die ploeg zag Degenkolb wegvallen en Casper van Uden net buiten de top 10 eindigen.

De Ronde van Saudi-Arabië duurt tot en met vrijdag.