Verlaat Andries Noppert Friesland? ’Vandaag geen pluspunten gescoord bij clubs’

HEERENVEEN - Andries Noppert (29) maakte indruk op het hoogste mondiale podium, bereikte op een haar na tegen de latere wereldkampioen Argentinië de halve finale van het WK, maar twee transferwindows later lijkt hij nog steeds de keeper van SC Heerenveen te blijven. Eén ook die alle drie de tegengoals tegen Sparta in topvorm hoogstwaarschijnlijk beter had verwerkt. En Noppert zou Noppert niet zijn, als hij dat zelf niet als beste zou weten.

Andries Noppert. Ⓒ ANP/HH