Premium Het beste van De Telegraaf

Kampioen 1500 meter kijkt ’superzuur’ naar ’zijn’ 1000 meter Kjeld Nuis rent stadion uit: ’Het werd me te veel’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Kjeld Nuis heeft het niet echt naar zijn zin tijdens de 1000 meter. „Ik dacht alleen maar: jeetje mina, had ik nú maar mijn titel mogen verdedigen.” Ⓒ FOTO Getty Images

PEKING - Kjeld Nuis zat met pijn in zijn hart op de tribune van de National Speed Skating Oval, om van dichtbij te aanschouwen welke schaatser hem zou opvolgen als olympisch kampioen op de 1000 meter. „Toen het voorbij was, moest ik echt wel even wegrennen. Het werd me te veel”, bekent Nuis, die in Peking alleen in actie mocht komen op de 1500 meter en daarop wél zijn titel prolongeerde.