Sparta opent deuren voor publiek

Bijna duizend mensen mogen op zaterdag 22 augustus naar binnen op Het Kasteel voor het duel met NAC Breda. Op de publieke tribunes is plek voor zo’n 750 fans, op het ereterras voor 200 mensen.

Sparta ziet de oefenwedstrijd tegen NAC ook als test voor het toelaten van publiek bij de komende eredivisieduels. De Rotterdamse club denkt in het begin van het seizoen maximaal 3300 mensen te kunnen huisvesten in het stadion. Die moeten onderling 1,5 meter afstand houden als ze niet uit hetzelfde huishouden komen of 18 jaar of ouder zijn.

„Op voorhand willen wij graag de medewerking van al onze supporters vragen”, zegt directeur Manfred Laros. „Wij gaan gezien de toegestane capaciteit het niet voor elkaar krijgen om iedereen tevreden te stellen. Graag doen wij een beroep op alle Spartanen om zich aan de nog te publiceren richtlijnen en regels te houden en deze stap naar het spelen met (beperkt) publiek te koesteren, te behouden en zodra mogelijk verder uit te breiden. Want iedereen wil zo spoedig mogelijk weer naar een vol Sparta-stadion toe en dat kan enkel als we ons samen aan de richtlijnen en regels houden.”

PSV laat vrijdag 300 fans toe bij het oefenduel met de amateurs van UNA op trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven. Een dag later is ook een beperkt aantal toeschouwers welkom in het stadion van FC Groningen, dat het opneemt tegen Heracles Almelo. FC Utrecht - AZ vindt die dag zonder publiek in De Galgenwaard plaats.