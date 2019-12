Van Loen prijst ’fenomeen’ Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar blijft scoren, ook op zijn 36e. Ⓒ ANP

Klaas-Jan Huntelaar speelde dit seizoen pas 533 minuten in de Eredivisie, maar daarin was de inmiddels 36-jarige spits van Ajax wel al achtmaal trefzeker. Indrukwekkende statistieken, zo stelt John van Loen. De rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement zag hoe The Hunter’op bezoek bij FC Twente (2-5 zege) als invaller tweemaal de trekker overhaalde. „Hoe je het ook wendt of keert, Huntelaar blijft een fenomeen.”