Uitgestelde Vuelta start in Irun en telt 18 etappes

Dat heeft de organisatie meegedeeld aan wielerunie UCI. De precieze data moeten nog worden vastgesteld, maar die zullen waarschijnlijk in november zijn.

De Vuelta zou aanvankelijk op 14 augustus van start gaan in Utrecht en naast een ploegentijdrit nog twee etappes in Nederland tellen. De organisatie van La Vuelta Holanda liet woensdagochtend al weten dat de etappes in Nederland in 2020 niet door zullen gaan.

De eerste etappe gaat nu van Irun naar Arrate. Er zullen 18 etappes zijn en twee rustdagen, meldde de organisatie. De etappe van Irun naar de Alto de Arrate nabij Eibar zou aanvankelijk de vierde rit van de Vuelta zijn. Andere aankomsten zoals op de beroemde Col du Tourmalet, de Angliru en La Covatilla staan wel nog in het schema van de 75e editie.

„Het zal de eerste keer in 35 edities zijn dat de Ronde van Spanje minder dan 21 etappes telt. Voor het laatst gebeurde dat in 1985 toen er 19 ritten op het schema stonden. „Doordat we die passie voor wielrennen die zo aanwezig is in het Baskenland al vanaf de eerste dag hebben, is het makkelijker om deze plannen te wijzigen”, zei directeur Javier Guillén van La Vuelta.

„We hopen dat deze ongekende gezondheidscrisis snel is opgelost, zodat we weer kunnen terugkeren naar ons normale leven, inclusief de Ronde van Spanje die dan in 2021 weer 21 etappes zal bevatten.”