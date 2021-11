Ronald Koeman bereikt akkoord met Barcelona over ontslagvergoeding

Koeman laat zich over de exacte bedragen niet uit, maar bevestigt wel dat er een akkoord is. Ook zaakwaarnemer Rob Jansen stelt dat zo ongeveer alles rond het ontslag van de Nederlandse toptrainer nu is nu is afgehandeld.

De Catalaanse clubleiding besloot eind vorige maand na de nederlaag bij Rayo Vallecano (1-0) om afscheid te nemen van de 58-jarige trainer. Het contract van Koeman liep door tot komende zomer. Barcelona stelde Xavi aan als opvolger. Bij de Catalaanse club spelen onder anderen de Oranje-internationals Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong.

Nu Koeman zijn vertrek bij Barcelona heeft afgehandeld, zou hij weer ergens anders aan de slag kunnen gaan. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal hield zich na zijn ontslag stil. Koeman heeft op dit moment geen behoefte om in te gaan op de hectische periode, de wisseling van presidenten, de financiële malaise en beperkingen bij de club die hij in 1992 als speler de Europa Cup 1 bezorgde.