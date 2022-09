Slecht nieuws uit Rome: weer zware knieblessure voor Karsdorp

Karsdorp gaat komende week al onder het mes en is lange tijd uit de roulatie. Hoe lang precies is onbekend. De vleugelverdediger, opgeleid bij Feyenoord, was dit seizoen basisspeler in de ploeg van José Mourinho. Het is niet de eerste zware blessure voor de Nederlander. Enkele jaren geleden scheurde hij al eens zijn kruisband af.

Karsdorp zat, ondanks zijn basisplaats bij AS Roma, niet bij de selectie van het Nederlands elftal die afgelopen week door Louis van Gaal bekend werd gemaakt.