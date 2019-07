’Matthijs de Ligt is koopje’

„Als je naar de huidige markt kijkt, denk ik dat dit een koopje is.” De trainer van het Duitse Hoffenheim, afgelopen seizoen de rechterhand van Ajax-trainer Erik ten Hag, wist bij binnenkomst bij Ajax niet wat hij meemaakte.

„Ik vond Niklas Süle (nu Bayern München) al groot en sterk toen ik nog assistent-trainer bij Hoffenheim was. Niklas was echter 20, Matthijs destijds 18. Maar De Ligt was ook in zijn hoofd al verder. De dag na een wedstrijd zat Matthijs elke ochtend om acht uur als enige al in de sportschool. Dat typeert hem als rolmodel. Daarom weet ik bijna zeker dat hij gaat slagen.”

