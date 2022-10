Premium Het beste van De Telegraaf

Springruiter Greve na dubbele breuk klaar voor internationale rentree: ’Diep gezeten’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Willem Greve gaat, nu hij hersteld is van zijn gebroken enkel en bovenarm, de komende periode weer volop op tournee. Ⓒ ROBERT HOETINK

MARKELO - Met zijn toppaard Grandorado was Willem Greve de meest stabiele springruiter in de ploeg van bondscoach Jos Lansink. Totdat hij twee weken voor de belangrijke WK in het Deense Herning zijn enkel en bovenarm brak door een ongelukkige val bij een klein concours in Drenthe. Donderdagmiddag maakt de 39-jarige Twentenaar zijn internationale rentree tijdens good old Indoor Friesland in Leeuwarden. Thuis in het Overijsselse Markelo blikt Greve terug op de pittige maanden die achter hem liggen.