Stefan Kung wint openingstijdrit in Zwitserland, Tom Dumoulin 16e

De Limburger van Jumbo-Visma laste in januari een pauze in om over zijn toekomst na te denken en liet in mei weten deelname aan de tijdrit op de Olympische Spelen van komende zomer te ambiëren. Zijn terugkeer in het peloton volgde zondag in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland.

Daar nestelde Dumoulin, voormalig wereldkampioen op het onderdeel, zich in de subtop. Hij kwam over 10,9 kilometer in Frauenfeld uit op een tijd van 12.32, op dat moment de derde tijd. Maar er volgden nog veel concurrenten, waardoor de Nederlander wegzakte tot buiten de top tien.

Europees kampioen tijdrijden Küng was uiteindelijk 32 tellen sneller dan de Nederlander en is ook de de eerste leider van de koers. De Zwitser bleef zijn landgenoot Stefan Bissegger vier tellen voor. Mattia Cattaneo werd derde.

Mathieu van der Poel maakte zijn rentree op de weg na zijn mountainbikeraces. Hij was zes tellen trager dan Dumoulin. Hij werd 25e, een plaats achter Mike Teunissen.

Merlier klopt Cavendish nipt

De Belg Tim Merlier heeft de Elfstedenronde gewonnen, een wielerkoers met start en finish in Brugge. De sprinter van Alpecin-Fenix was pas na bestudering van de finishfoto zeker van zijn overwinning. Het verschil met de Brit Mark Cavendish was minimaal. De Belg Sasha Weemaes werd derde. Merlier had de vorige editie van de Elfstedenronde, in 2019, ook al gewonnen.

Remco Evenepoel keerde terug in koers na zijn uitvallen in de Ronde van Italië. De jonge Belg reed volledig in dienst van Cavendish, de Britse sprinter van Deceuninck - Quick-Step die in de sprint van ver moest komen, maar het Merlier wel lastig maakte. Twee Nederlanders finishten in de top 10: Danny van Poppel (zesde) en Dylan Groenewegen (tiende).

Voor Merlier was het al zijn zesde zege van het seizoen. Hij won onder meer een rit in de Giro d'Italia.

