Belgische voetbalcompetitie test met ingekorte play-offs

„We zullen de interesse, relevantie en het rendement in de media aan het einde van het seizoen evalueren”, zei directeur Pierre François van de Pro League. „De bedoeling is dat we terugkeren naar het bekende systeem. Maar als een grote meerderheid vindt dat het systeem anno 2020-2021 beter is, kan een wijziging aangevraagd worden. Het is niet onmogelijk dat we ermee voort gaan.”

De play-offs worden ingekort omdat het seizoen 2020-2021 later begint en op tijd afgelopen moet zijn vanwege het EK van volgende zomer. De Pro League wil ook marge inbouwen, voor het geval de competitie vanwege het coronavirus weer moet worden stilgelegd.

De clubs besloten vrijdag, na wekenlang wikken en wegen, dan toch om dit seizoen te beëindigen. Club Brugge werd uitgeroepen tot kampioen, Waasland-Beveren degradeert en het plan om de competitie uit te breiden van zestien naar achttien clubs kreeg geen meerderheid.

Het is de bedoeling om het volgende seizoen op 7 augustus te laten beginnen, twee weken later dan aanvankelijk op het programma stond. De top 4 in plaats van de top 6 na dertig wedstrijden gaat in de play-offs om het kampioenschap strijden, de nummers 5 tot en met 8 om Europees voetbal. Voor de clubs daaronder zijn geen play-offs meer.

„Met dit nieuwe systeem houden we rekening met de realiteit van het coronavirus, dat ons volgend seizoen misschien opnieuw kan treffen”, zegt voorzitter Peter Croonen van de Pro League.