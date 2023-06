Biniam Girmay: ’Als ik win, worden ze helemaal gek’

De renner van Intermarché-Circus-Wanty bekent dat hij moest wennen aan zijn sterrenstatus in eigen land. Dat begon toen hij vorig jaar de hoog aangeschreven klassieker Gent-Wevelgem won en veel van de beste klassiekerrenners klopte. „Het was zeker lastig, maar inmiddels ben ik er wel aan gewend. Andersom merk ik ook dat de mensen in Eritrea begrijpen dat ik tijd voor mezelf nodig heb als ik thuiskom. Al blijft het soms moeilijk voor ze. Het is niet zo dat ze telkens helemaal vanuit Eritrea hier naartoe komen, hoor. Ik hoorde net van een paar mensen dat ze uit Duitsland en Italië deze kant op zijn gekomen. Supermooi dat ze dat doen om mij te zien en dat ik dan ook in zo’n grote koers een rit win.”

De Eritreeër laat weten dat hij nog maar net hersteld is van zijn zware val in de Ronde van Vlaanderen. „Dat was de hardste crash uit mijn leven. Ik lag met verwondingen over heel mijn lijf en een hersenschudding drie dagen in het ziekenhuis. Ik heb drie weken niet kunnen trainen, tot ik groen licht kreeg om weer te starten.”

Girmay liet in Zwitserland zien dat de power weer helemaal terug is. In de laatste meters ging hij Wout van Aert voorbij om de tweede etappe te winnen. „Ik ging op 300 meter aan, maar dat was te vroeg, want ik kon het niet volhouden”, zei Van Aert. Thuisrijder Stefan Küng behield de gele leiderstrui.