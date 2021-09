Turkse middenmoter verlost PSV van Derrick Luckassen

Luckassen maakte in 2017 de overstap van AZ naar PSV. Dat werd geen succes. Al na een jaar werd de Amsterdammer verhuurd. Dat zou zich nog geregeld herhalen. Hertha BSC, Anderlecht en Kasimpasa ontfermden zich in het verleden over de jeugdinternationals, die nu mogelijk voor de vierde keer op huurbasis bij een andere club wordt gestationeerd.