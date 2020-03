IJzersterke Haase bezorgt Oranje goede start tegen Kazachstan

In het tweede duel op vrijdag neemt Tallon Griekspoor het op tegen de kopman van het thuisland, Alexander Bublik. De winnaar van het treffen tussen de twee landen mag in november meedoen aan de lucratieve Davis Cup Finals, die net als in 2019 in Madrid worden gehouden.

In het schitterende Caja Magica kwam de formatie van captain Paul Haarhuis vorig jaar zeker niet slecht voor de dag, maar werd er nipt verloren van zowel Kazachstan als Groot-Brittannië. Dankzij Rafael Nadal zegevierde Spanje in de vernieuwde Davis Cup.

Robin Haase in gesprek met Paul Haarhuis. Ⓒ EPA

Haase begon sterk tegen de nummer 91 van de wereld, maar kwam door wat pech op een 4-2 achterstand. De Hagenaar liet zich niet uit het veld slaan, bleef domineren in de rally’s, en pakte vier games op een rij.

In de tweede set kwam Haase opnieuw een break achter, maar ook die neutraliseerde de Hagenaar direct. Vervolgens kreeg de nummer 169 bij een 3-3 stand vier kansen om een break voorsprong te nemen, maar dat lukte niet. Kukushkin koos steeds vaker de aanval en de Sluwe Kazak pakte de tweede set in de tiebreak.

Onderhandse service

In de derde set had Haase aan één break genoeg om het spannende duel te beslissen, en zo bezorgde hij Nederland de ideale start in de hoofdstad van Kazachstan. Tijdens het beslissende wedstrijdpunt verraste Haase met een onderhandse service. Vervolgens was er de terechte ontlading. „Ik had nog nooit van Mikhail gewonnen”, reageerde de Nederlander direct na de wedstrijd. „Dus om hem dan hier in de Davis Cup te verslaan, is voor mij een geweldige zege.”