Wereldkampioen bezig aan ongebruikelijk slechte reeks Warm welkom in Zandvoort, maar weer geen winst voor Lewis Hamilton

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben het wel naar hun zin op Zandvoort, maar kunnen Max Verstappen niet van een thuiszege afhouden. Ⓒ Getty Images

ZANDVOORT - Lewis Hamilton kende naar eigen zeggen een ’zeer toffe week’ in Zandvoort. Toch kan het niet anders of de Brit moet ’s avonds op weg naar huis achter zijn oren hebben gekrabd, terwijl hij voorzichtig alweer vooruitkeek richting de volgende race, komend weekeinde in Monza. Pal voor de zomerstop kreeg de 7-voudig wereldkampioen met het nodige geluk de WK-leiding in de schoot geworpen, maar inmiddels is het momentum weer volledig richting Max Verstappen gedraaid.