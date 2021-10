Sport Kort: Bauke Mollema met succes geopereerd aan pols

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bauke Mollema met succes geopereerd aan pols

18.08 uur: Bauke Mollema is met succes geopereerd aan een pols. De wielrenner van Trek-Segafredo laat weten dat bij de operatie platen en schroeven zijn weggehaald.

De 34-jarige Mollema was in de Tour de France van 2020 hard ten val gekomen in de dertiende etappe en moest de ronde toen ook verlaten. Bij de operatie van donderdag zijn een plaat en schroeven die hij na die val had gekregen weer verwijderd. „Alles is goed gegaan en ik moet over een paar weken weer in staat zijn om te starten met normale trainingen”, schrijft Mollema bij een foto van de plaat en schroeven op Instagram.

Mollema reed afgelopen weekend met de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Hij won in 2021 drie wedstrijden waaronder de veertiende etappe in de Tour de France.

Sparta Praag niet vervolgd vanwege vermeend racisme

17.55 uur: Sparta Praag wordt niet vervolgd voor vermeend racistisch gedrag van de fans in de Europese wedstrijd tegen Rangers FC eerder dit seizoen. De UEFA vindt niet dat daarvoor voldoende bewijs is. Het slachtoffer van de eventuele racistische uitingen was middenvelder Glen Kamara van de Schotse tegenstander.

Rangers had na afloop van het duel een klacht bij de UEFA ingediend over het gedrag van de Tsjechische fans. Daarop opende de Europese voetbalunie een onderzoek. Vanwege eerdere ongeregeldheden zou het betreffende duel aanvankelijk achter gesloten deuren worden gespeeld. In tweede instantie stond de UEFA toe dat er 10.000 schoolkinderen op de tribunes werden toegelaten.

Mark Emke stopt als hoofdcoach bij roeibond

16.38 uur: Mark Emke stopt als hoofdcoach van de mannen bij de Nederlandse roeibond. De 62-jarige Emke was afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio verantwoordelijk voor de Holland Acht, die teleurstelde met een vijfde plaats.

„In Tokio zelf had ik op mooiere resultaten voor de Holland Acht gehoopt, maar meer dan een vijfde plaats in het olympisch veld zat er gewoonweg niet meer in”, aldus Emke. „Al met al staat het Nederlandse roeien er zeer goed voor en het is voor mij een goed moment om dit door een nieuwe lichting bekwame mensen door te zetten om nog meer kwaliteit in de ploeg te brengen.”

Oud-toproeier Emke was sinds 2013 eindverantwoordelijk voor de mannen bij de KNRB. In 2016 veroverde hij met de Holland Acht in Rio de Janeiro een bronzen plak.

„We zijn Mark ongelofelijk erkentelijk en dankbaar voor zijn nimmer aflatende inspanningen voor het roeien in het algemeen en het toproeien in het bijzonder”, aldus technisch directeur Hessel Evertse. „We zullen daar op een gepast moment met elkaar nog bij stilstaan. Wie Mark kent, weet dat hij als ’mister roeien himself’ hart en ziel heeft verpand aan onze mooie sport. Ik ben er daarom van overtuigd dat we hem ook snel weer zullen terugzien op en rond het roeiwater.”

Middenvelder Maher verlengt contract bij FC Utrecht

16.29 uur: FC Utrecht heeft het contract met Adam Maher opengebroken en verlengd. De middenvelder (28) tekende bij tot medio 2023. Maher kwam in de zomer van 2019 naar Utrecht en tekende destijds voor drie seizoenen.

„Adam is een hele belangrijke speler voor ons, die zijn waarde meer dan bewezen heeft”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „We zijn dan ook ontzettend blij dat we iemand met zijn kwaliteiten langer hebben kunnen binden aan de club en dat hij gelooft in onze ambities.”

Noordse landen willen EK vrouwenvoetbal 2025 organiseren

16.04 uur: De voetbalbonden van Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland hebben vrijdag hun kandidatuur bekendgemaakt voor de organisatie van het EK vrouwenvoetbal van 2025. IJsland en de Faeröer werken ook mee aan het bid.

„We hebben er vertrouwen in dat een Europees kampioenschap in de Scandinavische landen het vrouwenvoetbal zal blijven versterken en een onvergetelijke ervaring zal opleveren voor zowel speelsters als supporters”, zei Karl-Erik Nilsson, de voorzitter van de Zweedse voetbalbond.

In december 2022 wordt het toernooi toegekend. Ook Polen heeft zijn interesse geuit als potentieel gastland van het EK vrouwenvoetbal 2025.

Volgend jaar vindt het EK in Engeland plaats.

Bond ontzet door verhalen oud-triatleten en wacht onderzoek af

15.46 uur: De Nederlandse Triathlon Bond heeft in een verklaring op de website „met ontzetting” gereageerd op de verhalen van oud-triatleten in Trouw. Die lieten in de krant onder meer optekenen dat de prestatiedruk ontzettend hoog was, met een sterke dwang om af te vallen. Sporters hadden te maken met depressies, eetstoornissen, chronische pijn in het lichaam en zelfmoordneigingen.

„We vinden het moedig dat sporters naar buiten komen met hun verhaal en nemen deze signalen serieus. De Nederlandse Triathlon Bond heeft waardering voor de sporters die het aangedurfd hebben naar buiten te komen met hun verhaal. Graag willen wij laten weten dat voor alle betrokkenen de deur openstaat om met ons in gesprek te gaan om te kijken waar wij kunnen ondersteunen of kunnen leren van hun verhaal”, aldus algemeen directeur Rembert Groenman.

De NTB wacht in eerste instantie op de uitkomsten van een onderzoek dat na signalen van huidige NTC-atleten is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De eerste resultaten daarvan worden eind volgende week verwacht.

„Verder onderschrijven wij het belang van een breed onderzoek naar alle aspecten van de topsportcultuur, zodat wij als bond kunnen werken aan een veilig en verantwoorde omgeving voor onze sporters. Voor misstanden is bij onze bond geen plaats”, schrijft Groenman.

„Het is belangrijk dat onze sporters op een plezierige wijze kunnen werken aan hun prestaties. Sporters die nare ervaringen hebben meegemaakt of nog meemaken kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van de bond. Als zij zich liever (anoniem) melden buiten onze bond dan kunnen zij ook terecht bij het Centrum Veilige Sport NL.”

RKC voorlopig zonder Van der Venne na knieoperatie

15.13 uur: RKC Waalwijk kan voorlopig niet beschikken over Richard van der Venne. De 29-jarige middenvelder heeft donderdag een knieoperatie ondergaan. RKC kan op dit moment nog niet zeggen of het herstel enkele weken duurt of een paar maanden in beslag neemt.

Van der Venne liep de blessure vorige maand al op in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (2-2), op 18 september. Sindsdien kwam hij nog wel in actie voor de Waalwijkers. Tegen Go Ahead Eagles, op 2 oktober, werd hij na een uur gewisseld.

RKC, de nummer 14 van de Eredivisie, wacht zaterdag de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De aftrap in De Kuip is om 16.30 uur.

Zesde speler met corona in selectie Stuttgart, keeper keert terug

14.04 uur: Bij VfB Stuttgart heeft een zesde speler uit de selectie positief getest op het coronavirus. Het gaat om middenvelder Orel Mangala. De keepers Florian Müller en Fabian Bredlow testten eerder positief, net als verdediger Waldemar Anton, middenvelder Erik Thommy en vleugelaanvaller Roberto Massimo.

Bredlow, die achter Müller tweede doelman is, keert als enige van de zes terug in de selectie voor de wedstrijd van zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach. Trainer Pellegrino Matarazzo moet nog beslissen of hij voor Bredlow of derde doelman Fabian Schock kiest.

„Fabian moet zich goed voelen. Hij heeft tien dagen niet kunnen trainen”, zei Matarazzo.

Bernat voor het eerst in meer dan een jaar weer bij selectie PSG

12.47 uur: Verdediger Juan Bernat maakt voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer deel uit van de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain. De 28-jarige Spanjaard liep in september vorig jaar een zware knieblessure op.

Bernat zit in de groep van 22 spelers voor de thuiswedstrijd tegen Angers, vrijdagavond om 21.00 uur. Lionel Messi, Neymar en keeper Keylor Navas ontbreken in de groep voor dat duel vanwege interlandverplichtingen in Zuid-Amerika.

PSG is koploper met 24 punten uit negen duels. Angers staat vierde in de Ligue 1.

Bernat kwam in 2018 over van Bayern München.

Publiek weer welkom bij sneeuwsporten in Zwitserland

11.06 uur: Bij de wereldbekerwedstrijden in Zwitserland in de verschillende sneeuwsportdisciplines is komend seizoen weer publiek welkom. Alle fans die zijn gevaccineerd, hersteld zijn van corona of negatief hebben getest op het virus mogen bij de wedstrijden aanwezig zijn.

„Het publiek en daarmee de unieke sfeer van de evenementen zal een comeback maken tijdens de wedstrijden in de disciplines alpineskiën, langlaufen, schansspringen, snowboarden, skicross, freeskiën en telemarkskiën. Het streven is echter om de gezondheidsrisico’s voor alle betrokkenen tot een minimum te beperken”, aldus de internationale skifederatie.

López terug naar Astana

10.12 uur: Miguel Ángel López keert terug bij wielerploeg Astana, waar hij van 2015 tot en met 2020 ook reed. De 27-jarige Colombiaan raakte dit najaar in opspraak en vorige maand werd zijn doorlopende contract bij Movistar ontbonden.

López was dit jaar onderwerp van gesprek tijdens de laatste dagen van de Vuelta. Hij stevende af op een podiumplaats, maar verloor in de 20e etappe de aansluiting met zijn rivalen en zag een podiumplaats uit zicht verdwijnen. López was daar zo teleurgesteld over dat hij in de slotfase van de etappe zijn fiets aan de kant zette en weigerde om verder te gaan. Hij miste de steun van zijn ploeggenoten.

„Ik besloot de strijd te staken terwijl het nog helemaal niet verloren was. Ik wil mij verontschuldigen bij de fans, de sponsors en de organisatoren van de Vuelta. Ik heb spijt van wat er gebeurd is”, zei López na zijn merkwaardige besluit.

López werd in 2018 derde in zowel de Giro als de Vuelta. In 2020 won hij in dienst van Astana een rit in de Tour de France.

„Terugkomen bij Astana voelt als een terugkeer naar huis. In de wereld van het professionele wielrennen moet een renner die zich wil blijven verbeteren soms iets veranderen in zijn carrière, om nieuwe ervaringen op te doen. Soms is het een goede stap, soms niet. Het belangrijkste is dat ik thuiskom bij mijn team, het team dat me zoveel heeft gegeven”, aldus López.