Sport Kort: Zesde speler met corona in selectie Stuttgart, keeper keert terug

Zesde speler met corona in selectie Stuttgart, keeper keert terug

14.04 uur: Bij VfB Stuttgart heeft een zesde speler uit de selectie positief getest op het coronavirus. Het gaat om middenvelder Orel Mangala. De keepers Florian Müller en Fabian Bredlow testten eerder positief, net als verdediger Waldemar Anton, middenvelder Erik Thommy en vleugelaanvaller Roberto Massimo.

Bredlow, die achter Müller tweede doelman is, keert als enige van de zes terug in de selectie voor de wedstrijd van zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach. Trainer Pellegrino Matarazzo moet nog beslissen of hij voor Bredlow of derde doelman Fabian Schock kiest.

„Fabian moet zich goed voelen. Hij heeft tien dagen niet kunnen trainen”, zei Matarazzo.

Bernat voor het eerst in meer dan een jaar weer bij selectie PSG

12.47 uur: Verdediger Juan Bernat maakt voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer deel uit van de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain. De 28-jarige Spanjaard liep in september vorig jaar een zware knieblessure op.

Bernat zit in de groep van 22 spelers voor de thuiswedstrijd tegen Angers, vrijdagavond om 21.00 uur. Lionel Messi, Neymar en keeper Keylor Navas ontbreken in de groep voor dat duel vanwege interlandverplichtingen in Zuid-Amerika.

PSG is koploper met 24 punten uit negen duels. Angers staat vierde in de Ligue 1.

Bernat kwam in 2018 over van Bayern München.

Publiek weer welkom bij sneeuwsporten in Zwitserland

11.06 uur: Bij de wereldbekerwedstrijden in Zwitserland in de verschillende sneeuwsportdisciplines is komend seizoen weer publiek welkom. Alle fans die zijn gevaccineerd, hersteld zijn van corona of negatief hebben getest op het virus mogen bij de wedstrijden aanwezig zijn.

„Het publiek en daarmee de unieke sfeer van de evenementen zal een comeback maken tijdens de wedstrijden in de disciplines alpineskiën, langlaufen, schansspringen, snowboarden, skicross, freeskiën en telemarkskiën. Het streven is echter om de gezondheidsrisico’s voor alle betrokkenen tot een minimum te beperken”, aldus de internationale skifederatie.

López terug naar Astana

10.12 uur: Miguel Ángel López keert terug bij wielerploeg Astana, waar hij van 2015 tot en met 2020 ook reed. De 27-jarige Colombiaan raakte dit najaar in opspraak en vorige maand werd zijn doorlopende contract bij Movistar ontbonden.

López was dit jaar onderwerp van gesprek tijdens de laatste dagen van de Vuelta. Hij stevende af op een podiumplaats, maar verloor in de 20e etappe de aansluiting met zijn rivalen en zag een podiumplaats uit zicht verdwijnen. López was daar zo teleurgesteld over dat hij in de slotfase van de etappe zijn fiets aan de kant zette en weigerde om verder te gaan. Hij miste de steun van zijn ploeggenoten.

„Ik besloot de strijd te staken terwijl het nog helemaal niet verloren was. Ik wil mij verontschuldigen bij de fans, de sponsors en de organisatoren van de Vuelta. Ik heb spijt van wat er gebeurd is”, zei López na zijn merkwaardige besluit.

López werd in 2018 derde in zowel de Giro als de Vuelta. In 2020 won hij in dienst van Astana een rit in de Tour de France.

„Terugkomen bij Astana voelt als een terugkeer naar huis. In de wereld van het professionele wielrennen moet een renner die zich wil blijven verbeteren soms iets veranderen in zijn carrière, om nieuwe ervaringen op te doen. Soms is het een goede stap, soms niet. Het belangrijkste is dat ik thuiskom bij mijn team, het team dat me zoveel heeft gegeven”, aldus López.