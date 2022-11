Schitterende dag voor Iran: ’Nu het karwei afmaken’

Rouzbeh Cheshmi en Ramin Rezaeian maakten in de blessuretijd de doelpunten voor Iran, nadat Wales-doelman Wayne Hennessey in de slotfase een rode kaart had gekregen.

Na de eerdere afstraffing tegen Engeland (2-6) heeft Iran nu 3 punten uit twee wedstrijden en Queiroz hoopt op meer met een duel met de Verenigde Staten in het vooruitzicht. „Dit is een schitterende dag voor ons. Het is nog maar het begin en we moeten het karwei afmaken. Respect voor mijn spelers, vandaag toonden ze hun liefde voor het voetbal”, zei de Portugees bij de BBC.

De emotionele spelers lieten na afloop hun tranen de vrije loop. Eerder op de dag waren er ook al emotionele taferelen te zien op de tribunes bij het zingen van het volkslied. De internationals zongen dit keer wel mee, in tegenstelling tot hun stille protest voor de eerste wedstrijd tegen Engeland. De spelers lieten zo hun steun blijken aan de grootschalige protesten die al enige tijd gaande zijn in Iran.

Bale teleurgesteld

Sterspeler Gareth Bale van Wales reageerde zwaar teleurgesteld na de domper. „We zijn kapot, ik kan het niet anders omschrijven. We hebben tot de laatste seconde gevochten. Het is moeilijk om te accepteren, maar we moeten ons herpakken en er weer staan in de volgende wedstrijd. De rode kaart van onze keeper veranderde de wedstrijd uiteraard compleet. De eerste goal ging binnen en de tweede doet er dan niet meer toe.”

Wales treft in de laatste groepswedstrijd Engeland. De ploeg van bondscoach Rob Page heeft een zege nodig en is dan nog afhankelijk van de andere resultaten. Engeland speelt vanavond om 20.00 uur tegen de Verenigde Staten zijn tweede wedstrijd.

