Schaatsers slaan gemengde estafette in Heerenveen over

Dit teamonderdeel (Mixed Gender Relay) staat voor het eerst op het programma van een internationale wedstrijd bij het langebaanschaatsen. De KNSB vond de voorbereidingstijd te kort en besluit daarom geen team af te vaardigen.

„De KNSB juicht pogingen tot innovatie in de schaatssport van harte toe. Daarom omarmen we teamonderdelen als de ploegenachtervolging, massastart en teamsprint”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Pas medio oktober werd het format van de Mixed Gender Relay bekend. Onze seizoensvoorbereiding, waarin de focus ligt op olympische onderdelen, was toen bijna afgerond. Het werd onmogelijk om voor de Mixed Gender Relay te trainen, te meer omdat je pas laat in het seizoen weet welke rijders namens Nederland mogen deelnemen aan de wereldbekerfinale. Zonder serieuze voorbereiding heeft deelname in onze ogen geen zin.”

De ISU wil de schaatssport, na invoering van de ploegenachtervolging, massastart en teamsprint, verder vernieuwen. Vooralsnog gaat het bij de gemengde estafette om een experiment. Een race zal uit zes ronden bestaan, met zowel mannen als vrouwen in actie. In het shorttrack werd in het afgelopen seizoen al een mixed relay ingevoerd.