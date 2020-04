Formule 1-baas Brawn: ’19 races mogelijk bij start in juli’

Afgelopen dinsdag werd de GP van Canada ook uitgesteld. Het was inmiddels de negende race van het seizoen die uit de oorspronkelijke kalender werd gehaald vanwege het coronavirus.

Volgens Brawn is het de wens van de Formule 1 om zo snel mogelijk te gaan racen, mits mogelijk. Om in ieder geval de autosportfans wat entertainment te bieden in deze barre tijden. Zelfs als dit inhoudt dat er zonder fans geracet gaat worden.

Grootste obstakel

„Het reizen voor de teams en iedereen die erbij betrokken is, wordt het grootste obstakel”, zegt de F1-baas tegen Sky Sports. „Je zou zeggen dat - als we daar eenmaal zijn - we het wel moeten kunnen redden.”

Hij vervolgt: „Zoals wij het nu zien wordt het waarschijnlijk een start in Europa en dat zou kunnen zijn achter gesloten deuren. We kunnen een zeer gesloten omgeving hebben, waar teams charters binnenhalen, we ze naar het circuit leiden, ervoor zorgen dat iedereen wordt getest, vrijgemaakt en dat er voor niemand een risico is.”

Brawn denkt aan een F1-seizoen van 18/19-races, als het mogelijk is om in juli te starten. De sportief directeur zou dan het liefst drie raceweekeinden achtereen willen hebben, gevolgd door een vrij raceweekeinde.

„Acht races is het minimale aantal dat we moeten hebben voor een WK, dat staat in de statuten van de FIA”, laat hij weten. „We kunnen er acht halen als we beginnen in oktober. Dus als je ergens een streep wil trekken, dan is het wel oktober.”

19 races

„Dan is er ook nog altijd de mogelijkheid dat we doorgaan in 2021. Dat wordt nu uitgezocht. Kunnen we het in januari afronden? Je kan je voorstellen dat dit enige complicaties met zich meebrengt. Maar mochten we in juli beginnen, dan kunnen we een kalender maken met 19 Formule 1-races. Dat zal zwaar worden; drie races achter elkaar, een weekeinde vrij, weer drie races, dan weer een weekeinde vrij...”

Wat ook nog mogelijk is volgens Brawn, is om ’tweedaagse’ GP-evenementen te houden, om zo de druk van de kalender te halen. Oftewel, een raceweekeinde van twee dagen in plaats van drie. „Misschien doen we dat wel, gezien de logistiek ook. Als ik naar bijvoorbeeld China kijk, dat wordt dan waarschijnlijk een ’tweedaagse’ race.”