Egan Bernal en Tadej Pogacar voorlopig grootste uitdagers voor Primoz Roglic

Primoz Roglic is de nieuwe leider van de Tour, maar de concurrentie ligt op de loer. „Als we het geel kunnen pakken, zullen we dat zeker niet nalaten”, zegt Servais Knaven, ploegleider van Ineos-Grenadiers. Ⓒ REUTERS

LARUNS - Koelbloedig als een sluipschutter troefde Tadej Pogacar zijn Sloveense landgenoot Primoz Roglic af in de negende Tour-rit. Hij is met zijn 21 jaar de kroonprins van deze Tour de France, die misschien wel de gevaarlijkste klant is om ’Rogla’ van de gele troon te stoten. Al moet titelverdediger Egan Bernal ook niet worden uitgevlakt gezien de stijgende lijn die hij toonde in de Pyreneeën. „Egan staat er heel goed voor, beter zelfs dan vorig jaar na de eerste Tour-week”, zei Servais Knaven.