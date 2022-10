Premium Het beste van De Telegraaf

’Wij hebben intelligente spelers’ PSV-trainer Van Nistelrooy moet improviseren voor Europa League-duel

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Anwar El Ghazi (l.) en Guus Til zouden zomaar een kandidaat kunnen zijn voor de spitspositie bij PSV. Ⓒ FOTO Getty Images

EINDHOVEN - In zijn eerste seizoen als PSV’er speelde Ruud van Nistelrooy 46 van de 47 officiële wedstrijden, waarin hij maar liefst 41 doelpunten maakte. Zo’n spits waar hij op kan bouwen, mist de voormalige topspits in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van PSV. Door allerlei tegenslag is het in de punt van de aanval een komen en gaan van spelers. De oplossing is wel in zicht, want Luuk de Jong heeft een volgende stap in zijn herstel gezet en is inmiddels aangesloten bij de teamtraining. „Luuk is een professional en dat kan zomaar snel gaan”, aldus de PSV-trainer.