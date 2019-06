Verrassend verlies voor Van Gerwen

Van Gerwen gooide voor zijn doen geen goede partij. Zijn gemiddelde van 95 punten per drie pijlen ligt lager dan zijn normale niveau. Brown zette daar een score van 97 tegenover. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand voor Mighty Mike, nadat hij een 4-2 voorsprong had genomen. Hij liet zijn Britse opponent echter terug in de wedstrijd komen. De laatste leg was zeker niet hoogstaand van beide kanten, maar Brown besliste na 15 darts de partij met dubbel 6.

Het event in Praag wordt zondag hervat met de achtste finales. Daarin zijn nog drie Nederlanders van de partij. Jermaine Wattimena, die onlangs nog met Van Gerwen in de halve finales van de World Cup of Darts verloor, won in de tweede schifting met 6-2 van Jonny Clayton. Ook Danny Noppert en Ron Meulenkamp drongen door tot de laatste zestien. Zij wonnen respectievelijk met 6-4 in legs van Darren Webster en Steve Beaton.