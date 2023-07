Waterpolosters glansrijk groepswinnaar op WK na ruime zege op Israël

Nederland was het WK begonnen met een zwaarbevochten zege op topland Spanje: 7-6. Daarna won de ploeg met groot vertoon van macht van Kazachstan: 30-2. Met drie zeges in de poulefase eindigde Nederland bovenaan in poule B waardoor de ploeg zich rechtstreeks plaatst voor de kwartfinale in Japan.

De Nederlandse waterpolosters wonnen in aanloop naar het WK zilver in de World Cup Final. De ploeg verloor in het Amerikaanse Long Beach de finale van de Verenigde Staten. Het gastland - regerend wereld- en olympisch kampioen - won met 12-11.