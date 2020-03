Liverpool zonder doelman Alisson

Alisson ontbrak daardoor eerder in de week ook al tijdens het verloren duel met Chelsea in de FA Cup (2-0).

„Het gebeurde tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Chelsea. We dachten dat het niets was en hij zou die wedstrijd sowieso al op de bank zitten”, aldus trainer Jürgen Klopp. Uit een scan bleek later toch dat Alisson een beschadigde spier bij zijn heup heeft. „Als journalist zou je daar prima je werk mee kunnen doen. Maar voor een professionele keeper ligt dat anders”, zei Klopp tegen de Engelse pers.

Liverpool ontvangt woensdag Atlético Madrid voor de return in de achtste finales van de Champions League. De titelhouder verloor het eerste duel in Spanje met 1-0. Onduidelijk is of Alisson tijdens de return kan meedoen. Hij wordt tegen Bournemouth in ieder geval vervangen door de Spanjaard Adrián.