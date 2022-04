’Iceman’ Gerwyn Price kiest voor opvallend nieuw opkomstlied

Darters kiezen de muziek waarmee ze het podium betreden vaak heel bewust en soms groeit de combinatie uit tot een echte hit. Denk maar naar Raymond van Barneveld met Eye of the Tiger of de hardcore van Dirk van Duijvenbode. Bij Price paste ’Ice Ice Baby’ dan weer perfect bij zijn bijnaam.

De walk on van Price op Ice Ice Baby:

De Welshman kiest nu echter voor iets anders, namelijk ’Roar’ van Katy Perry.

„Ik was naar huis aan het rijden met mijn gezien na een hapje in Cardiff toen ’Roar’ op de radio kwam”, aldus Price bij de PDC. „We zongen allemaal luidkeels mee en ik hield van de beat van het nummer, dus ik dacht meteen: waarom eens niet veranderen? Ik heb daarna de tekst opgezocht en vond dat die wel bij mezelf en mijn spel passen. Hopelijk kunnen ze mij een frisse start geven in de Premier League.”

Price staat momenteel zesde (op acht) in de belangrijkste dartscompetitie, met nog zeven avonden te gaan. Alleenl de top vier stoot door naar de play-offs.

„Niemand steekt er echt bovenuit”, aldus ’The Iceman’. „In het tweede deel van de campagne is het tijd dat ik er weer ga staan om de play-offs te halen. Ik heb er alle vertrouwen in. Een paar keer winnen en ik sta weer bij de beste vier. De vorm is er ook, ik heb nog maar twee weken te gaan met mijn polsblessure. Ik kijk ernaar uit om daar eindelijk van verlost te zijn.”