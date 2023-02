Napoli zet Internazionale op 18 punten dankzij gouden duo

Napoli heeft nu een voorsprong van 18 punten op Inter, de voornaamste achtervolger.

Khvicha Kvaratskhelia opende na ruim tien minuten de score. De Georgiër dribbelde het halve veld over en schoot vervolgens raak, nadat hij was aangespeeld door Mathías Olivera. Na ruim een half uur maakte Victor Osimhen, de tweede man van het gouden Napolitaanse duo, het tweede doelpunt voor de titelfavoriet. De Nigeriaan verraste doelman Andrea Consigli uit een welhaast onmogelijke hoek en was voor het zevende duel op rij trefzeker, iets was zelfs clubicoon Diego Maradona nooit lukte.

Inter speelt zaterdag tegen Udinese.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Serie A.