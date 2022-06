Premium Het beste van De Telegraaf

’Maak jij je daar zorgen over?’ Grootverdiener Vincent Janssen bijt van zich af bij Antwerp FC

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Vincent Janssen bij zijn eerste training bij zijn nieuwe club Royal Antwerp FC. Ⓒ ANP/HH

ANTWERPEN - Na een paar knotsgekke weken arriveerde Vincent Janssen pas zondagavond laat in België, en de volgende dag wachtte zijn eerste training bij zijn nieuwe club Royal Antwerp FC. De veelbesproken spits werd direct stevig aan de tand gevoeld door de journalisten die het team van de kersverse trainer Mark van Bommel op de voet volgen. Eén ding is zeker: onze zuiderburen hebben hoge verwachtingen van de 28-jarige Oranje-international, die overkomt van het Mexicaanse Monterrey en met zijn dikke miljoenensalaris tot de best beloonde voetballers van België behoort.