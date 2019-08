Acht redenen waarom Ajax groepsfase CL moét halen

Erik ten Hag. Ajax traint ter voorbereiding op de returnwedstrijd tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Erik ten Hag draait er zelden omheen. En dat is maar goed ook, want vanavond tegen APOEL Nicosia zijn er geen excuses. De trainer mocht deze transferperiode tot dusver 57 miljoen euro investeren en had zijn selectie al vroeg in de voorbereiding compleet. Dus moet tegen de kampioen van Cyprus, de nummer 57 op de Europese clubranglijst, de groepsfase van de Champions League worden veiliggesteld. Niets meer en niets minder, want toetreding tot de Europese voetbalelite is in vele opzichten ontzettend belangrijk voor Ajax.