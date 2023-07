Bijzondere apotheose in eerste Tour-etappe: Adam Yates wint broederstrijd

Met nog zo’n 30 kilometer te gaan, waren alle favorieten nog vooraan te vinden. Niet veel later gingen Enric Mas en Richard Carapaz tegen het asfalt. De twee grote namen waren hard gevallen.

Tekst gaat verder onder tweet:

De start en finish in Bilbao deden oude tijden herleven. Het was dertig jaar geleden voor het laatst dat de Tour op Spaanse bodem begon. De bergachtige omgeving bood de renners op deze eerste dag gelijk een mooie uitdaging. Er stond een koers van 182 kilometer op het programma.

Na 14,5 kilometer diende de eerste beklimming zich aan: die van de Côte de Laukiz. Jonas Gregaard pakte als eerst de leiding in het bergklassement door twee punten te pakken op de top van de Laukiz. Precies op tijd nam hij een kleine voorsprong op de andere vier renners met wie hij aan kop reed. Pascal Eenkhoorn viste als nummer twee op het nippertje achter het net.

De Nederlander van Lotto-Dstny pakte verderop zijn revanche, ter hoogte van de Côte Juan de Gaztelugatxe. Deze Côte is bekend uit de populaire serie Game of Thrones. Het kasteel van Daenerys, Dragonstone, ligt hier namelijk. Eenkhoorn pakte twee bergpunten omdat hij als eerst de top bereikte.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Eenkhoorn voelde zich lang thuis in Baskenland. Met nog 93 kilometer te gaan won hij ook de tussensprint Gernika-Lumo. Dat leverde hem twintig punten op voor het puntenklassement. Uiteindelijk werd het een lastig verhaal om zijn virtuele eerste plek in het bergklassement te behouden; hij verzamelde drie punten in de eerste twee beklimmingen, maar moest alles op alles zetten om de laatste drie te overwinnen. Alleen al voor de Côte de Vivero werden vijf punten vergeven, wat genoeg zou zijn om de koppositie van Eenkhoorn over te nemen.

In het peloton toonde Mads Pedersen van Trek-Lidl zich in de tussensprint het sterkst. Hij schreef zijn eerste tien punten bij.

Uitgerekend voor Mas eindigde de openingsetappe in Bilbao in mineur. De Spanjaard kwam in eigen land ten val en moest de strijd staken.